Gentse kringwinkel organiseert erotische avond: “Prikkelende lingerie, sensueel zoet en opwindende acts”

De kringwinkel leeft

Het is niet de eerste keer dat een kringwinkel een erotische avond organiseert, maar het is wel de eerste keer dat er een doorgaat in de winkel op de Vlaamsekaai. De toegang tot het evenement is nog steeds, zoals de vorige avonden, gratis. Dat is ook het geval voor andere speciale evenementen die later op het jaar doorgaan in de winkel – denk aan een retrodag (op 11 maart), een pride party (op 17 mei) en een kinder- en babybeurs (op 10 juni).