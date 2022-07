Gentse koffiebars bundelen krachten voor koffiefestival: van proeverijen tot gratis koffie

“Gent heeft zoveel fantastische koffiebars, het is tijd om ze allemaal eens in de kijker te zetten”, begint Frederik de Backer van Ghent Coffee Fest, een gloednieuw koffiefestival dat hij samen met vijf andere Gentse barista’s op poten heeft gezet, en dat loopt van maandag 11 juli tot en met vrijdag 17 juli. “De perfecte aanloop voor de Gentse Feesten”, klinkt het. “Met dit festival willen we de Gentenaar aanmoedigen om nieuwe koffieplekken te ontdekken en tegelijk voor samenhang zorgen onder alle koffiebars.”

In totaal nemen niet minder dan zestien Gentse koffiebars delen. Elke dag kan je wel ergens gratis koffie krijgen, her en der kan je een workshop volgen. Zo kan je jouw eigen cappuccino leren maken bij Peaberry, tegenover het Maaseikplein. “Melk opstomen tot de juiste textuur en er dan een mooi figuurtje mee in je koffie te gieten, het is een kunst”, grinnikt eigenaar Laurence. “Dit is je kans om het zelf te proberen.”