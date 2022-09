Gentse Kinepolis wil liefhebbers van ‘de betere film’ verleiden: enkel nog artistieke films in twee zalen

Gent Nieuwe metershoge muurschil­de­ring aange­bracht in Zwijnaarde: “Beeld van verschil­len­de generaties op plek waar jong en oud samenkomen”

In centrum Gent vind je heel wat muurschilderingen, maar in Zwijnaarde moet je al hard zoeken. De nieuwe tekening in de Hutsepotstraat valt dan ook meteen op. Ze werd geschilderd door een duo uit Uruguay en toont een opa, een moeder en een kleinkind op een koningsblauwe achtergrond.

