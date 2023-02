Gentse Katrien (37) naar de finale van Nederlandse comedywedstrijd

GENTOp 22 februari staat Katrien Vandepitte (37) op de planken van Tivoli Vredenburg in Utrecht, als finaliste in de Comedy Talent Award. Eén jaar bezig met stand-up, maar eigenlijk staat ze al ruim 10 jaar op de planken met haar improgezelschap ‘Compagnie Amai’. “7 jaar geleden had ik te veel faalangst, nu is het beter”.

In het dagelijks leven is Katrien psychologe, ze werkt vooral met 50-plussers. Maar eind 2022 schreef ze zich, na een jaar open mics aflopen als stand-up comediènne, voor de Comedy Talent Award in Nederland. Een kwart- en halve finale later mag ze zich tot de zes grappigsten van de Lage Landen rekenen. Als ze de finale wint, speelt ze op de International Comedy Awards in Utrecht. “Bij impro moet je het écht van nul brengen, bij stand-up moet het zo spontaan mogelijk overkomen.”

Van boeren tot podium

“Ik ben opgegroeid in de buurt van Zele, op een boerderij. Daar heb ik heel wat wilde verhalen over, dat heeft de jury duidelijk overtuigd”, vertelt Katrien. Ze is zelf nog een tikkeltje onder de indruk van haar plek in de finale. En hoewel ze een heel aanstekelijke lach heeft, zitten er ook wat kwetsbare elementen in haar comedy. “Ik vertel ook wat over mijn kinderwens en het traject erheen”. Het was in elk geval divers genoeg om haar finaleplaats te verzilveren.

De nood om op een podium te staan, zit er duidelijk al lang in. Want hoewel ze nu pas een jaartje opnieuw met stand-up bezig is, staat Katrien samen met haar man Kenny De Maertelaere al 10 jaar aan het roer bij Compagnie Amai, één van de grotere improgezelschappen die Gent rijk is. “We vieren dit jaar inderdaad onze verjaardag, ik heb dus wel plots een héél drukke agenda. In februari is de finale, in maart hopen we een volle Minard te hebben voor ons feestje”.

Alles improviseren

“Zeven jaar geleden probeerde ik, na een paar jaar improvisatietheater, wel al eens om stand-up te doen. Mijn grote voorbeeld is Bill Burr. Zijn verhalen zijn rauw en echt maar tegelijk ook zeer grappig. Maar om dat te kunnen, had ik te veel faalangst. Het is pas na de coronacrisis dat ik opnieuw alleen op het podium kroop. Improvisatietheater lijkt voor veel mensen nochtans een stuk moeilijker, maar je staat meestal niet alleen op het podium. Bij impro moet je wel telkens opnieuw van nul beginnen, bij stand-up moet je het dan weer doen lijken alsof alles spontaan komt”. Bij Compagnie Amai zijn ze met dat eerste alvast goed weg. Het gezelschap speelt klassieke spelletjes, zoals je kent van bij De Lama’s, maar ook longform: langere verhalen, soms in thema. Zo kennen Gentenaars waarschijnlijk wel ‘Hogwarts: an improvised history’, in het thema van de leerling-tovenaar én in twee talen.

Met al die ervaring onder de gordel zou je denken dat zo’n wedstrijd klein bier is. Maar de angst gaat blijkbaar nooit helemaal weg. “Natuurlijk was ik hypernerveus, want de overige finalisten waren dat ook. Eens op het podium viel dat wel weg, en ik had goede reacties gekregen uit het publiek. Als er hard wordt gelachen, tja, dan durf je wel te hopen op winst.”

En wat als ze zou winnen in Utrecht? Dan zijn Katriens dromen in eerste instantie nog bescheiden. “Een voorprogramma spelen zou al heel mooi zijn! Of een eigen show die in culturele centra speelt? Of misschien improvisatietheater wat bekender maken. Dat kan ook zeker geen kwaad.”

De finale van de Comedy Talent Award gaat door op 22 februari in Utrecht - de tickets zijn helaas uitverkocht.

10 jaar Compagnie Amai! gaat door op 17 maart in de Minard. Tickets kan je hier vinden.

