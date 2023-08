Gentse juwelier Eric De Waele (61) verkoopt allereerste ring uit ‘labodiamant’ en ook daar hangt een stevig prijskaartje aan: “Maar dit doe je niet om het grote geld te verdienen”

Bij De Moester in Sint-De­nijs-West­rem organise­ren psychisch kwetsbaren samen festival: “Hier ben ik uit het dal gekropen”

Ontmoetingscentrum De Moester in Sint-Denijs-Westrem maakt zich op voor de vijftiende editie van het Moesterbal. Géén alledaags festival, want de organisatie is in handen van de psychische kwetsbare cliënten. “Er bestaat geen betere therapie, het was een openbaring”, zegt cliënt Martin (62).