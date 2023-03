Gentse jongeren filmen hoe ze ‘liefdesrivaal’ slaan en bewusteloos achterlaten: “Maanden enkel vloeibaar voedsel kunnen eten”

Dirk (56) brouwt limoncello ‘om eens te proberen’, nu wordt zijn drank in sterrenza­ken geschonken: “Na limoncello kwam Siencello”

“Hm, zou ik dat zelf ook kunnen maken?” Deze bedenking van Dirk Van den Mergele (56) een paar jaar geleden leidde ertoe dat hij nu zijn digestieven levert aan sterrenzaken, zelfs over de landsgrenzen. Toch doet Dirk nog steeds alles zelf, helemaal artisanaal. Met meer dan 750 liter per jaar is dat een serieus uit de hand gelopen hobby. Het bleef trouwens niet bij limoncello alleen.