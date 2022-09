Gentse ijsbaan Kristallijn maakt zich op voor nieuw schaatsseizoen met torenhoge energieprijzen: “Van 7.000 naar 25.000 euro per maand”

Gent Stad Gent voegt in Miljoenen­kwar­tier drie parken samen tot één geheel: “Mooie balans gevonden tussen erfgoed en ontharding”

In het Miljoenenkwartier is gestart met de ontharding van het Paul de Smet de Naeyerpark. Al sinds begin 2019 wordt gesproken van het project, maar nu pas gaat de schop in de grond. “Het heeft inderdaad wat voeten in de aarde gehad”, erkent bevoegd schepen Astrid De Bruycker.

