Gentse hotelsector floreert opnieuw met evenveel boekingen als in 2019: “Steeds meer Italianen over de vloer”

Gent Gents hamburger­res­tau­rant koopt in één keer 2 ton aardappe­len van West-Vlaam­se boer: “Door de middelman eruit te halen, kunnen we hem een eerlijke prijs geven”

Lekker, maar ook eerlijk eten, daar draait het om in hamburgerrestaurant Tush in de Hoogpoort. Daarom hebben eigenaars Hendrik en Laura in één keer 2 ton aardappelen gekocht van een West-Vlaamse bioboer. “Hiermee kunnen we zo’n 8 tot 9 maanden verder”, klinkt het. “Erna plaatsen we een nieuwe gigantische bestelling.”

15:37