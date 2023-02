Gentse Hakan kleedt professor Stijn Baert in nieuw seizoen van Blind Gesprongen: “Zolang het maar wat lef uitstraalt”

De opnames van het tweede seizoen van Blind Gesprongen op VTM zijn net gestart en Stijn Baert zal er meer dan ooit in schitteren. De professor arbeidseconomie aan de UGent zal gekleed zijn door Hakan Can van Atelier Acàn dat enkele maanden geleden de deuren opende in Gent. “We zaten verschillende keren samen om de perfecte snit en stoffen te bespreken.”

Stijn Baert is meer dan een professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent. Hij is een veelgevraagde gast voor debatten, gekend voor zijn queeste naar de beste biefstuk-friet van Vlaanderen en over enkele maanden zal hij ook te zien zijn in het tweede seizoen van Blind Gesprongen op VTM. Waarin Nora Gharib vijf Vlamingen overhaalt om een sprong in het diepe te maken door ontslag te nemen op hun huidige job en blind in een nieuw avontuur te springen dat experten (onder wie Stijn) voor hen uitkozen.

Stijn is geen gewone professor in die zin dat hij al langer aandacht heeft voor zijn voorkomen en zijn kledij. Dat zal dit seizoen nog duidelijker zijn: de professor arbeidseconomie zal gekleed zijn door Gentenaar Hakan Can van Atelier Acàn in de Nederkouter. “Ik sta open voor veel, zolang het maar wat lef uitstraalt”, zegt Stijn. “Daarom was het meteen een match tussen Hakan en mij. Dat hij écht de tijd neemt om op maat te werken, letterlijk en figuurlijk, dat maakt het verschil voor mij.”

Strak in het pak

Stijn en Hakan zaten een paar keer samen om verschillende kostuums te ontwerpen die te zien zullen zijn in het programma. Zo zit er een rood-zwart pak in waar ‘una squadra di diavoli’ in geborduurd werd, de leuze van AC Milan, Stijns favoriete buitenlandse voetbalclub. “Het fijne is dat Hakan ook vragen stelt over wie je bent als persoon, zodanig dat het pak honderd procent bij jou past en bijdraagt aan je personal branding”, zegt hij.

Hakan werkte een tijd vanuit een gedeelde werkplek in Sint-Denijs-Westrem, tot hij in oktober zijn eigen atelier opende op de Nederkouter. Klanten kunnen er zomaar binnenwandelen als ze een das of een strik nodig hebben, maar voor kostuums, broeken, hemden, blazers, knitwear en mantels op maat moeten ze een afspraak maken. Zijn persoonlijke en moderne aanpak zorgt ervoor dat redelijk wat politici, zakenmannen, ondernemers en advocaten al hun weg vonden naar het atelier, met Stijn als kers op de taart.

“Ik ga Stijn niet alleen kleden voor Blind Gesprongen, hij is vanaf nu ook algemeen ambassadeur voor Atelier Acàn”, zegt Hakan trots. “Hij is al langer het gezicht dat ik in gedachten had voor mijn merk en toen ik hem contacteerde was hij daar ook meteen enthousiast over. Hij is dé man om andere mannen te triggeren om weer meer kostuums te dragen.”

Atelier Acàn, Kortrijksepoortstraat 122, 9000 Gent.

