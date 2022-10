Gentse ‘Grootouders voor het Klimaat’ bereiden zich voor op klimaatmars nu zondag: “Sluit massaal aan”

Gent Hakan (29) opent moderne kostuumwin­kel in centrum Gent: “Mannen willen weer meer investeren in kwalitatie­ve, gepersona­li­seer­de kledij”

De kleren maken de man, dat weet Hakan Can (29) als de beste. De geboren en getogen Gentenaar heeft pas een nieuwe winkel geopend op de Nederkouter met kostuums (maar ook broeken, hemden, knitwear en mantels) op maat. “Ik kan een man van kop tot teen kleden. Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt in zijn kleren.”

