Gentse ‘groepsbrouwerij’ BeerSelect haalt 15 miljoen euro op: “Wij maken meer dan 500 verschillende bieren”

Gent Armste Week mikt op 1 miljoen euro, en hoopt op gulle bijdrage van Rode Duivels. “De kansen die zij kregen, moet iedereen krijgen”

Het allergrootste solidariteitsinitiatief, dat vindt opnieuw plaats in Gent. Met de ‘Armste Week’ werd vorig jaar 140.000 euro verdeeld onder Gentse initiatieven die armoede bestrijden, dit jaar gaan de organisatoren voor 1 miljoen euro. Hun slotdag valt samen met de finale van het WK voetbal. “Wij roepen iedereen op om initiatieven op poten te zetten om geld in te zamelen, en we hopen dat de Rode Duivels de rest doen. #eenmiljoenaub.”

10 november