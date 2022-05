Gentse goudsmid maakt juwelen met moedermelk: “Die hoeft niet vers te zijn, diepvries is ook goed”

GentIn Nederland is het al langer een ding, maar in Vlaanderen zijn moedermelkjuwelen nog een nieuwigheid. De Gentse Lien Butsraen (29) is één van de weinige Belgische goudsmeden die ermee aan de slag gaat, want er is wel degelijk veel vraag naar. “Je hebt de klassieke baby-armbandjes, maar een moedermelkjuweel is nog zoveel persoonlijker”, glundert ze.

Van rouwjuwelen heb je ongetwijfeld al gehoord, maar wist je ook dat er moedermelkjuwelen bestonden? Oorringen, halskettingen, armbanden of ringen waar afgekolfde melk in zit? In Amerika en Nederland gaan ze al langer over de toonbank, maar bij ons zijn er veel minder goudsmeden mee bezig. “Ik ken er een paar, maar hun aantal blijft beperkt”, bevestigt goudsmid Lien Butsraen vanuit haar atelier in Drongen. “Vooral oudere goudsmeden zijn weerhoudend om met moedermelk te werken. Misschien vinden ze dat wat vreemd of vies, maar terwijl hebben ze er niets op tegen om as in een juweel te verwerken. In Nederland is het al veel langer ingeburgerd, ze lopen daar vaak voor op het vlak van goudsmeden.”

Burn-out

Lien is nu een jaar zelfstandig. Ervoor heeft ze vier jaar in het onderwijs gestaan, tot een burn-out haar neervelde. Dat gaf haar de nodige duw om van haar hobby haar beroep te maken: juwelen. Ze volgde een opleiding tot goudsmid en vormde haar zolder om tot werkplek. Atelier Lilibo was geboren. “Ik verkoop eigen collecties, voer herstellingen uit en maak juwelen op maat – dat gaat van trouwringen over rouwjuwelen tot moedermelkjuwelen, waar veel vraag naar is tegenwoordig. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik merk bij bevriende mama’s hoe innig de band is met hun kind. Met een moedermelkjuweel, kunnen ze de eerste maanden voor altijd koesteren. Je hebt de klassieke baby-armbandjes, maar dit is nog zoveel persoonlijker.”

Volledig scherm Oorbellen met moedermelk, gemaakt voor trotse mama Jana. © Atelier Lilibo

Geen enkele van haar docenten had al moedermelkjuwelen gemaakt, dus Lien moest haar eigen methode ontwikkelen. “Moeders kunnen de melk opsturen, maar ik heb nog liever dat ze die zelf binnenbrengen. Een paar druppels zijn voldoende, de hoeveelheid is vooral symbolisch. De melk hoeft niet vers te zijn, diepvries is ook goed. Om te beginnen meng ik de melk met hars. Dan gaat het onder een UV-lamp, waardoor de het mengsel uithardt. Erna gaat er nog een laagje hars over zodat er geen zuurstof meer aan de melk kan, om schimmels te vermijden. Vervolgens kan de melksteen in een zetkastje gezet worden van een ring, een armband, oorbellen, een ketting of eender welk juweel.”

Quote Vooral oudere goudsmeden zijn weerhou­dend om met moedermelk te werken. Misschien vinden ze dat wat vreemd of vies, maar terwijl hebben ze er niets op tegen om as in een juweel te verwerken Lien Dutsraen

Van melk een steen maken duurt een dag ongeveer, maar bij Lien moet je toch op zes tot acht weken rekenen vooraleer je jouw juweel mag ophalen. Door de vele andere bestellingen, kan ze er elke dag maar een paar uur aan werken. Op het einde van de rit betaal je minstens 150 euro voor een melkjuweel in zilver, en minstens 450 euro als je voor goud kiest. “Ik merk dat het vooral mama’s zijn die juwelen voor zichzelf kopen. Ook al droppen ze heel wat hints bij hun partner.”

Puur natuur

De vraag blijft: ziet het juweel er na tien jaar nog hetzelfde uit als in het begin? Of is het volledig vergeeld? “Doordat het onder een UV-lamp heeft gelegen, zou het niet meer mogen verkleuren”, zegt Lien nog. “Wel is het belangrijk dat het niet te veel in water ligt en dat er geen felle zon op komt. Het blijft een natuurlijk product. Je bewaart het dan ook best in een doos of op een donkere plek.”

Volledig scherm Van ringen tot oorringen: alles kan. © Wannes Nimmegeers

