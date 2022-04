Gentse gevangenis pionier in begeleiding van verslaafde gevangenen: “Onze gedetineerden worden vanaf nu vier keer langer opgevolgd”

GentHoog bezoek in de Gentse gevangenis Nieuwewandeling vandaag. Daar woonde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) een controle in een cel door drugshond Speedy bij. De minister wil dat de drugproblematiek binnen de gevangenis aangepakt wordt en schakelt daarvoor een versnelling hoger. Onder meer politiecontroles worden opgedreven en gevangenen zullen extra begeleid worden tijdens hun afkickproces. “Want wie de gevangenis verslaafd verlaat, heeft een erg grote kans om te hervallen.”

Eerst de cijfers, en die zijn niet min: maar liefst een op drie gedetineerden gebruikt drugs tijdens het uitzitten van hun celstraf. Het drugsbehandelingstraject wordt nu fors uitgebreid van 10 tot 42 weken. Zowel de gedetineerden als de bezoekers worden al geregeld gecontroleerd op drugbezit. Dat gebeurt tijdens de zogenoemde Grison-acties. “In de eerste plaats zijn het afschrikwekkende acties, maar er worden geregeld ook hoeveelheden drugs aangetroffen", vertelt Nele Knockaert, de directeur Operaties van de Gentse politie. “In 2020 werd er onder meer 15 gram hash, 2 gram cannabis en bijna 5 gram speed aangetroffen. In 2021 ging dat over 45 gram hash, 17 gram cannabis en 9 joints.”

Drugs over gevangenismuren

Drugs buiten de gevangenismuren houden is een quasi onmogelijke taak, beseft Koen Lambrecht, directeur van de Gentse gevangenis. “Er komen zo’n 300 bezoekers per week, maar het gebeurt bijvoorbeeld ook dat de drugs over de muur wordt gegooid. Vorige week reden er bovendien zo’n 74 vrachtwagens de gevangenismuren binnen. De gevangenis hermetisch afsluiten gaat dus niet.” Wie toch betrap wordt met drugs, riskeert een disciplinaire sanctie, zoals een individueel regime van een maand. Maar die persoon kan ook strafrechtelijke vervolgd worden.

Alexandra De Moor (Substituut Proc.des Konings Parket Gent) & Minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Deputy Prime Minister and Minister of Justice, in charge of the North Sea of Federal government & Nele Knockaert (Directeur Operaties PZ Gent)

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) woonde dinsdagochtend een controle van de politie bij. Drugshond Speedy (2) snuffelde in de cellen rond, maar vond geen drugs. Enkele agenten klaarden de klus door op de moeilijk te bereiken plaatsen te kijken. “Ze zijn heel creatief. Overal worden er gsm’s of drugs verstopt. In de microgolf, tussen het televisiescherm, onder het koffiemachine... intussen kennen we de plekjes wel.”

Drugbehandelingstraject

Toch is het vooral zaak om de gevangenen te helpen, om zo hun re-integratie in de maatschappij vlot te laten verlopen. Vandaag de dag kampen zo’n 130 gedetineerden met een drugverslaving. Het drugbehandelingstraject binnen de Gentse gevangenis van 10 weken wordt nu fors uitgebreid naar 42 weken. De omkadering wordt deels gefinancierd met de winst die de gevangenis maakt uit de arbeid die gevangenen verrichten. “De Gentse aanpak zou op termijn ook in andere gevangenissen worden uitgerold, maar een en ander moet nog worden uitbesteed", vertelt Van Quickenborne. Ook wat betreft de overbevolking had de minister van Justitie goed nieuws. Vandaag de dag slapen 59 gevangenen op de grond. “Met de nieuwe gevangenis van Dendermonde komen er 444 plaatsen bij, maar de oude gevangenis blijft langer dan gepland geopend, wat zorgt voor 100 extra plaatsen”, klinkt het nog.

Volledig scherm Speedy in actie. © Photo News