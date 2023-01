Gentse gevangenis is zwaar overbevolkt, en dat moet stoppen. “Tegen 1 mei mag niemand nog op de grond slapen”

Officieel heeft de gevangenis aan de Nieuwewandeling plaats voor 224 mannen en 39 vrouwen. Vandaag verblijven er 457 mannelijke en 53 vrouwelijke gedetineerden. “De overbevolking is met een bezettingsgraad van 181 procent nog nooit zo hoog geweest, en is de hoogste van alle gevangenissen in dit land”, zegt burgmeester Mathias De Clercq, die aan de alarmbel trekt. “De capaciteit is de voorbije jaren al kunstmatig opgetreokken door het bijplaatsen van bedden in cellen. Er zijn nu 365 bedden op de mannenafdeling en 62 bij de vrouwen. Daarnaast slapen nog eens 80 gedetineerden op een matras op de grond. In cellen die bedoeld zijn voor één persoon slapen nu tot 3 gedetineerden, op een paar vierkante meters, met een gedeeld toilet. Deze situatie is niet houdbaar, niet voor de gevangenen zelf en als zeker niet voor het gevangenispersoneel. De veiligheid van de cipiers en de normale werking van de gevangenis komt in het gedrang.”