Gentse gevangene steekt kledij in brand in eigen cel: “Intussen overgebracht naar een beveiligde cel”

De brand ontstond omstreeks 16 uur. Een gevangene had kledingstukken in een kast in brand gestoken in zijn eigen cel. Het gevangenispersoneel merkte dit op en ging meteen over tot blussen. “Er raakte gelukkig niemand gewond bij de brand”, vertelt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. “De geïnterneerde werd intussen overgebracht naar een beveiligde cel.”