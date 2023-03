Gentse gevangene op heterdaad betrapt met hasj en ketamine in zijn cel

LEVENSVER­HAAL. Bekende dakloze Wieslaw (75) overleden in AZ Sint-Lu­cas: “Elke keer dat we zijn tent opentrok­ken, was het afwachten of hij nog leefde”

De Poolse dakloze Wieslaw Sienkewiecz (75) is overleden. De man vocht al een tijdje tegen een uitgezaaide kanker. Hij verbleef de voorbije jaren aan de kerk in Ekkergem en in een caravan in Drongen. De psychisch zieke man kon tot het einde van zijn leven rekenen op de steun van heel wat sympathisanten. De voorbije weken verbleef hij op de palliatieve zorgen van AZ Sint-Lucas, waar hij insliep. Hieronder leest u hoe een man die niet geholpen wilde worden, toch geholpen werd.