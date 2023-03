Gentse gevangene krijgt tuchtstraf wegens weigeren van nieuwe celgenoot, die op de grond zou moeten slapen

In de Gentse gevangenis heeft een gedetineerde een tuchtstraf gekregen omdat hij zich verzette tegen de komst van een nieuwe celgenoot. Hij verbleef er reeds met drie andere gevangene, wat betekende dat de nieuwkomer op de grond zou moeten slapen en er volgens hem te weinig plaats zou zijn.

Begin deze week werd het nieuws gemeld dat het aantal grondslapers in de Gentse gevangenis de voorbije maand gedaald was van 82 naar 66. Een lichte verbetering, maar de situatie blijft nog steeds alarmerend. Momenteel verblijven er namelijk 440 mannen en 61 vrouwen in de gevangenis, die officieel slechts 283 gedetineerden kan huisvesten.

Dat betekent een overcapaciteit van 77 procent. Ook de gevangenen zelf raken intussen gefrustreerd over de stilaan onhoudbare situatie. Zo weigerde een gedetineerde, die met drie anderen op cel zit, eind februari een nieuwe gevangene toe te laten in hun cel. Dat zou betekenen dat ze met vijf in een cel zouden moeten verblijven en dat de nieuwkomer op de grond zou moeten slapen. De gevangene werd op het matje geroepen en kreeg een tuchtstraf opgelegd. Hij mag voor een bepaalde periode niet deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten.

Het aantal grondslapers zou vanaf volgende maand mogelijks blijvend kunnen afnemen, want dan worden de eerste gevangenen verhuisd naar de nieuwe gevangenis van Dendermonde. Al gaat het in eerste instantie om gedetineerden die vandaag in de oude gevangenis van de stad verblijven. Maar de extra capaciteit van de nieuwe gevangenis van Dendermonde zou soelaas moeten bieden voor de arresthuizen Gent, Oudenaarde en eventueel Antwerpen.

