Gentse frisdrankbrouwers halen 200.000 euro op in crowdfunding: “En nu de eerste stappen naar Nederland”

Net geen anderhalf jaar geleden hielden Mathieu Dedecker, Alain De Bruyn en Floris Combes Razzle boven het doopvont. Een gezonde frisdrank, die toen in twee edities kwam en nu al in drie smaken te krijgen valt. Het idee: goede ingrediënten en geen suiker, zodat de chauffeur van dienst of het alcoholvrije gezelschap niet altijd moet terugvallen op klassieke frisdrank.

200.000 euro op vijf weken

Een jaar later loopt het als een trein. “Je kan ons nu in 200 winkels, vooral biowinkels en AVEVE-filialen vinden en ook in heel wat horecazaken”, zegt Dedecker. “Om Razzle nu aan een breder publiek te tonen, willen we wat meer mensen aannemen. Daarvoor zijn we gaan aankloppen bij de bank, maar via WinWinner, een crowdfundingplatform, zagen we ook een optie.”

Het gaat deze keer niet om een crowdfunding, maar crowdlending, een lening bij particulieren dus. “De reactie was overweldigend. We mikten op 50.000 tot 200.000 euro op acht tot tien weken tijd. Maar na vijf weken hadden 90 mensen ons al naar ons einddoel geholpen. Een echte vertrouwensstem, want het zijn zeker niet alleen mensen die we kennen die achter de crowdlending staan”.

Siroop

Het geld moet dus dienen voor wat extra personeel, zodat Razzle nog kan groeien. “We hebben net onze eerste stappen in Nederland gezet en we hebben ook al een derde smaak”, zegt Dedecker. “Maar er zitten nog enkele innovaties in de bus, zoals een groter productiesysteem en misschien een siroop, zodat je zelf thuis kan bepalen hoe sterk je Razzle smaakt”.