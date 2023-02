Gentse flikken zetten voor het eerst drone in tijdens optocht van Extinction Rebellion: “Om betogers te volgen, niet om hen te identificeren”

“Wie heeft nog geen eetplannen vanavond?”, Mathieu Terryn en Bockie De Repper trakteren op burgers en bier

Mathieu Terryn en Bockie De Repper zijn verzot op hamburgers en dat delen ze maar al te graag met de wereld. In juni organiseren ze voor de tweede keer een burgerfestival in Antwerpen en vanavond trakteren ze op burgers en bier in Gent. Wie maar wil, is welkom.