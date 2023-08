Gentse flikken klissen twee gauwdieven op internationaal event in Lissabon

Vandalen steken parasol van restaurant in brand: “Gelukkig zonder al te veel schade, maar dit had erger kunnen aflopen”

Vandalen hebben een parasol in brand gezet op het terras van Restaurant Bassin in Gentbrugge. De schade mag dan wel meevallen, voor uitbater Pedro De Graeve (48) was het toch even schrikken. “We werken met duurzaam materiaal. Veel hout dus. Dit had erger kunnen aflopen.”