Gentse Flikken houden verhoogd schooltoezicht tijdens eerste schooldagen

Infobrochu­re over referendum en oproepings­brie­ven binnenkort in de bus van de Gentenaars

Op zondag 8 oktober gaat er een volksraadpleging door over het vastgoed van de stad Gent. Daar mogen burgers hun mening geven over twee vragen. Maar een volksraadpleging komt niet vaak voor: daarom komt er nu een infobrochure voor alle Gentenaars. Die is ook digitaal te raadplegen.