Gentse Flikken geven verkeerstips aan schoolgaande jeugd (en hun ouders): “Oefen nu alvast de veiligste route”

Gent Legendari­sche Decadance in Overpoort opent opnieuw de deuren: “Je moet niet rijk zijn om mee te komen feesten”

Feesten tot ver na zonsopgang: de Decadance in de Overpoort veroverde jarenlang de harten van de Gentse nachtraven. In 2018 sloot toenmalig zaakvoerder Bart De Kegel echter de nachtclub. Maar met zijn zegen zetten Gilles De Bruyne (29), Tom Geysen (28) en Lars Fiers (32) vanaf 16 september het werk verder. “Deze kans konden we niet laten liggen.”

25 augustus