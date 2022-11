Gentse flikken danken Marokkaanse Gentenaars voor sfeervol volksfeest

Gent ‘Ultra’s’ reageren op heisa tijdens wedstrijd KAA Gent - Club Brugge. “Pyrotech­nisch materiaal zit in onze cultuur”

Over de voetbalwedstrijd tussen KAA Gent en Club Brugge op 6 november is het laatste woord nog niet gezegd. Er werd met vuurpijlen gegooid, er was hommeles in de familietribune en er werd keet geschopt op de parking. Drie weken na de feiten komen nu ook de Ultra’s, die verantwoordelijk gehouden worden voor het tumult, met een statement.

26 november