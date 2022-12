Gentse Flikken beboeten twee bommetjesgooiers tijdens kerstweekend

GENT Actievoer­ders voor plantaardi­ge maaltijden tijdens de feesten dringen visafde­ling van Cru binnen

Actievoerders hebben vrijdagmiddag op de Kouter in Gent geprotesteerd voor een plantaardige kerst. “In onze samenleving is het gemakkelijk om geen dieren te eten”, klinkt het. “Het is daarom ethisch onverdedigbaar om ze te blijven fokken, jagen, martelen en doden, en zo de natuur te vervuilen en vernietigen.” De actie was niet aangevraagd, de politie hield vier personen bestuurlijk aan.

23 december