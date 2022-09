Gentse fietskoerierdienst bestaat 10 jaar: “Bij de opstart ben ik van deur tot deur gegaan”

Tien jaar geleden maakte bio-ingenieur Sander Vandenberghe (38) van zijn hobby – fietsen – zijn beroep. Hij was zeker niet de eerste die een fietskoerierdienst oprichtte in het land – of zelfs in Gent – en toch verrichte hij pionierswerk. “In die tijd werd enorm vaak naar de auto gegrepen voor allerlei soorten transport”, zegt hij. “Terwijl je met de fiets heel veel kan. Dat is de afgelopen 10 jaar alleen maar duidelijker geworden.”

Cargo Velo groeide uit tot de grootste fietskoerier van Vlaanderen. Sander verzamelde een team van meer dan 25 mensen rond zich. Sinds 2018 rijden er ook koeriers rond in Antwerpen en sinds 2019 in Brussel. “Bij de opstart ben ik van deur tot deur gegaan om Cargo Velo voor te stellen, tegenwoordig bedienen we zo’n 150 klanten per maand”, zegt Sander trots. “Er is steeds meer vraag naar transport per fiets.”

De mogelijkheden zijn dan ook ruim bij Cargo Velo. De koeriers vervoeren kleine pakketjes – veel express-leveringen zoals medicijnen – maar ook grote. “We hebben al volledige bedrijven verhuisd. Fietsen zijn niet zo groot als auto’s, maar wij kunnen ook diepvriezers en wasmachines verplaatsen. Het is soms gemakkelijk om spullen met de fiets, in plaats van ze in een koffer te duwen.”

Wie met Sander spreekt, merkt dat hij nog even enthousiast is over fietstransport als bij de opstart. Afgelopen weekend vierde hij dan ook voluit feest met zijn team en vrienden van Cargo Velo in het depot in Gent – waar het allemaal begon. Compleet met een hapje en een drankje, een expo en film over Cargo Velo en een korte workshops ‘fietskoerier voor 1 minuut’. Enkele koerier-dj’s sloten de avond af.

