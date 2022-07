Gentse Feesten zijn nu echt gestart, openingsspektakel is meteen schot in de roos: “We doen eindelijk wat de Gentenaars al zo lang vragen: de Belgacomtoren ‘platbranden’”

De stad Gent wilde - symbolisch uiteraard - de mensen bedanken die de wereld lieten draaien tijdens de coronamaanden. Een delegatie van de mensen die wel bleven werken - die de hoogoven van Arcelor draaiende hielden, het winkelpersoneel, uiteraard ook de mensen van de zorg, de politie, de Lijn, het onderwijs, de bouw, de poetsbedrijven, justitie en zelfs de pers - mocht plaatsnemen in bootjes en het spektakel vanop het water volgen. Ze kregen ook een woord van dank van de Feestenburgemeester. Verrassingelement één: 2 ‘amphicars’, auto’s die op het water rijden, doorkruisten de Portus Ganda. Aan boord: de Belleman, en in de andere Zoe Bizoe en Roland Van Campenhout, die allebei op de affiche van de Feesten staan. “Dit zijn 2 van de 10 exemplaren die er nog bestaan in Europa, en die effectief kunnen varen", glunderde Jeroen De Schuyteneer, directeur van de dienst Feesten.

Luchtballon

Op de tonen van Mama Mia verrees verrassingselement twee: een luchtballon werd opgeblazen achter de bomen die Portus Ganda scheiden van het voormalige Belgacomgebouw, en vormde zich volledig tijdens 99 luftballons. Halfweg 't Vliegerke steeg het gevaarte effectief op. Daarmee was het nog niet voorbij. Toen André Hazes Juniors lijflied ‘Leef’ was uitgezongen, volgde nog een verrassing. Het Belgacomgebouw - of wat er nog van overschiet - werd in brand gestoken, of zo leek het toch. De bovenste verdiepingen werden gehuld in rook en vuur, met vlammenwerpers, koud vuur en ander pyrotechnisch materiaal. “We doen eindelijk wat de Gentenaars al zo lang vragen: de Belgacomtoren platbranden”, knipoogde De Schuyteneer. “Niet echt natuurlijk, het is enkel show.”