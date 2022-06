Gentse Feesten-vuurwerk op nationale feestdag afgeschaft, openingsevenement wordt ‘vuurshow’ aan Portus Ganda

Er wordt al langer gesproken van ‘stil vuurwerk’ of een andere variant die minder vervuilend en vooral meer diervriendelijk is. Alleen waren op dat vlak nooit eerder knopen doorgehakt in Gent. Nu - na bijna 3 jaar stilte door corona - is dat dus wel gebeurd. Niet alleen zal OdeGand in september voor ‘stil vuurwerk’ gaan in september, de Gentse Feesten gaan gewoon voor ‘geen vuurwerk’. Geen ooh’s en aaah’s meer dus, geen knallen en geen veelkleurige regens.