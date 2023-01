Gentse Feesten moeten vernieuwen en jonger publiek aanspreken: meer geld voor organisatoren die daarin meegaan

GENT 56-jarige man blijkt speed op zak te hebben nadat hij wordt gearres­teerd voor winkeldief­stal: 10 maanden cel

Tien maanden cel. Dat is het verdict voor een 56-jarige man die werd gevat na een diefstal in de Kruidvat in Gent. Tijdens zijn arrestatie had hij speed op zak, zijn drugsprobleem was dan ook de rode draad doorheen zijn proces.

