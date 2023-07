GENTSE FEESTEN LIVE. Verschillende pleinen afgesloten wegens drukte, over de koppen lopen in hele binnenstad tijdens tweede avond

Andrés (40) kreeg in januari twee meter lange balk op zich bij bezoek aan Graven­steen, vandaag wacht hij nog steeds op deel van zijn centen

Andrés Herrera (40) is sinds zijn bezoek aan Gent zes maanden geleden werkonbekwaam. Alsof dat niet erg genoeg is, vecht de Spaanse toerist nu ook een juridisch geschil uit met Ethias, de verzekeraar van de Stad Gent. Toen de bouwvakker samen met vrouw en kinderen een bezoekje aan het Gravensteen bracht, belandde plots een houten balk van twee meter op hem. “Tegen november is zijn spaargeld op”, zegt zijn vrouw. Hoe kon het zo lopen?