GENTSE FEESTEN LIVE. Recordaantal vlaspoppen gemaakt op Vlasmarkt, startschot vanavond aan Portus Ganda: mis er niets van in onze liveblog

Het is zover: na bijna een jaar wachten staan de Gentse Feesten weer voor de deur. Vandaag start het tiendaagse stadsfestival, dat vorig jaar maar liefst 1.570.000 bezoekers trok. Van het Walter De Buckplein over de Vlasmarkt tot het Sint-Baafsplein: overal vinden er tal van optredens en acts plaats. De échte Gentenaars zijn gisteravond al gaan warmdraaien op de Vlasmarkt. Daar worden dan traditioneel de vlaspopjes gemaakt, een perfect excuus voor een (paar) pintje(s). Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.