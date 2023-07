GENTSE FEESTEN LIVE. Plensbui trekt over feestzone, hek omgewaaid door stevige rukwinden

De Gentse Feesten zijn officieel gestart. Tien dagen lang staat de binnenstad volledig in het teken van feest, muziek en cultuur. Op de openingsdag was het al heel druk in Gent met 160.000 feestvierders die de feesten bezochten. Ook dag twee is ondertussen onderweg. Momenteel trekt een hevige regenbui over Gent en ligt onder meer het Sint-Baafsplein er verlaten bij. Aan het stadhuis viel een hek om als gevolg van hevige rukwinden. Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.