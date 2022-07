GENTSE FEESTEN LIVE. Openingsavond lokt 150.000 bezoekers, ook nu stroomt volk alweer toe

Gent IN BEELD. Oude Fnac wordt feesttent FUBAR: “We geven zelfs een afterwork voor het winkelper­so­neel”

Er heerst nogal wat bedrijvigheid in de voormalige FNAC in de Veldstraat. Vrijdag om 22 uur opent daar de pop-up-nachtclub FUBAR, dus het hele pand wordt omgebouwd. Van boeken en cd’s is geen sprake meer, al stond er toch nog één doos Disney-video’s. Vrijdagavond openen de deuren van het pand waar iedereen ooit wel eens een cd of een boek kocht. Wij keken al eens binnen.

13 juli