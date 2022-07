GENTSE FEESTEN LIVE. Onze fotograaf vloog over de feestenzone en maakte prachtige beelden • Grand Café Godot op Hooiaard sluit deuren op warmste moment van de dag

Gent Vernieuwde formule van Boomtown slaat aan: plein op eerste avond meteen volzet, zaterdag wordt stevige rave party

Boomtown heeft de start van de Gentse Feesten niet gemist. Op de eerste avond ging het spreekwoordelijke dak boven de Kouter er volledig af. In de loop van de avond was het plein het plein zelfs volledig volzet. Daar zat de line-up van formaat uiteraard voor iets tussen. Dat belooft voor de komende vijf dagen, want ja, dit jaar wordt er een extra dag gefeest.

