GENTSE FEESTEN LIVE. Meer dan een half miljoen bezoekers tijdens openingsweekend, eerste fans staan nu al te wachten op ploegvoorstelling Buffalo’s

De Gentse Feesten zijn goed uit de startblokken geschoten. Met 510.000 bezoekers was het openingsweekend nog drukker dan dat van vorig jaar. Nog de hele week lang staat de binnenstad volledig in het teken van feest, muziek en cultuur. Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.