GENTSE FEESTEN LIVE. Man (53) die dood uit water werd gevist, is in Visserij gegooid door twee kompanen • Dag 2 nog drukker met 180.000 bezoekers

Gent Van kwart ton ‘uufflakke’ tot 430 liter handzeep: de Gentse Feesten in enkele duizeling­wek­ken­de cijfers

De Gentse Feesten, eindelijk weer, na exact 1.050 dagen zonder. Eén van de grootste festivals van Europa barst vrijdagavond los in de straten en op de pleinen van Gent, elke dag opnieuw, van 11 uur tot 08 uur, of 21 uur per dag. Met zowat anderhalf miljoen bezoekers per editie staan de Feesten garant voor bergen amusement, en een hoop cijfers om van te duizelen. Volgt u even mee.

14 juli