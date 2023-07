GENTSE FEESTEN LIVE. Het volk begint toe te stromen, hoe druk wordt vooravond nationale feestdag?

Laatste dag Boomtown

Boomtown is al toe aan de laatste dag. Ze hebben 25.000 mensen verwelkomd, en zijn daar enorm blij mee. "Het was een topeditie", zegt Eric Smout van organisator Democrazy. "Zes van de zeven dagen waren we volzet. We hebben voor het eerst met twee inkompoorten gewerkt, wat makkelijk was voor de spreiding van het publiek over het plein." Ook het tweede, kleinere podium op het plein was een succes. Om 17 uur start de laatste festivaldag op Boomtown, vanavond komen onder meer nog Kamma & Massalo, Mr Scruff en Ninety Three Collective langs.