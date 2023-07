GENTSE FEESTEN LIVE. Het belooft een enorm drukke achtste feestnacht te worden: PoléPolé is al volzet en afgesloten

De Gentse Feesten zijn goed op dreef. Gisteren zakten maar liefst 205.000 feestvierders af naar de binnenstad. In totaal is nu de kaap van 1 miljoen bezoekers dit jaar al bereikt. Er is weer een massa volk op de been in de Gentse binnenstad. Straks staat nog Gustaph, onze Belgische Eurovisiesongfestivalinzending, op het podium van de Korenmarkt. Beleef de 180ste Gentse Feesten mee vanop de eerste rij in onze liveblog.