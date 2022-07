GENTSE FEESTEN LIVE. Gisterenavond zo’n 250.000 bezoekers • Misschien wel de drukste Feestennacht ooit

Gent En plots sta je oog in oog met een... serval: grote kat loopt van Wondelgem tot in Ledeberg

Een opvallende bezoeker van de Gentse Feesten afgelopen nacht. In de Maïsstraat in Wondelgem werd een serval gespot, in het bijzijn van een jong. Enkele uren later werd het dier in Ledeberg, de andere kant van Gent, opgemerkt. In België is het illegaal om een serval als huisdier te houden.

