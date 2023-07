GENTSE FEESTEN LIVE. Gent maakt zich op voor drukke feestnacht, gevallen acrobate mocht ziekenhuis verlaten

De Gentse Feesten zijn officieel gestart. Tien dagen lang staat de binnenstad volledig in het teken van feest, muziek en cultuur. Op de openingsdag was het al heel druk in Gent met 160.000 feestvierders die de feesten bezochten. Ook dag twee is intussen onderweg. Even dreigden de weergoden roet in het eten te gooien toen een flinke regenbui over Gent trok en hevige rukwinden een hek omver bliezen, maar ondertussen schijnt de zon weer. Het belooft een drukke zaterdagavond te worden. Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.