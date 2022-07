GENTSE FEESTEN LIVE. Flip Kowlier en Guido Belcanto toppers van de avond • Veel sfeer bij ploegvoorstellingen KRC en KAA Gent

GENT Baudelo­park ook na heraanleg nog steeds één grote stofwolk, brandweer komt sproeien

Zeg niet ‘cocktails drinken in ‘t Baudelo’, zeg ‘het stof wegdrinken van de Gentse Sahara’. Want ja, ook na de renovaties van het Baudelohof blijft het stof tijdens de Gentse Feesten opwaaien dat het een lieve lust is. De brandweer komt op maandag, ook een traditie, het stof wegsproeien.

17 juli