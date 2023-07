GENTSE FEESTEN LIVE. Feesten gaan zesde nacht in met optredens van Glints, The Dinky Toys en Chibi Ichigo - Sint Baafs afgezet voor Les Truttes

De Gentse Feesten zijn halfweg. Op vijf dagen verwelkomde het stadsfestival al 740.000 bezoekers, dat is 15 procent meer dan vorig jaar op hetzelfde moment. Ook vandaag vinden de feestvierders, weer hun weg naar de binnenstad. Daar staat weer heel wat op het programma, met onder meer The Dinky Toys, Glints en Guy Swinnen. Beleef de 180ste Gentse Feesten mee vanop de eerste rij in onze liveblog.