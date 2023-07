GENTSE FEESTEN LIVE. Drukte in straten en pleinen voor eerste feestnacht, veel volk voor prachtig water- en lichtspektakel aan Portus Ganda

Yibei Tea verhuist naar de Sint-Niklaas­straat, pal naast 8Tea5: “puur toeval”

Yibei Tea viert tijdens de Gentse Feesten zijn eerste verjaardag. Zaakvoerders Naim Din (32) en Samina Miya (33) vieren de verjaardag van hun zaak door uit te breiden. “In de Brabantdam zaten we te ver van het centrum. Nu zitten we dichter én hebben we meer contact met onze klanten”, zegt Naim.