GENTSE FEESTEN LIVE. Derde feestavond volop aan de gang, zingende menigte palmt Sint-Baafsplein in

De Gentse Feesten zijn goed uit de startblokken geschoten. Nog acht dagen lang staat de binnenstad volledig in het teken van feest, muziek en cultuur. Net zoals op de eerste avond en gisteren is het ook op de derde dag druk op de Feesten. Ondertussen is het avond en vullen de straten en pleinen van de binnenstad zich met duizenden feestvierders. Op het Sint-Baafsplein is het karaoketijd tijdens Vlaanderen Zingt. Mis niets van deze 180ste Gentse Feesten in onze liveblog.