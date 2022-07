GENTSE FEESTEN LIVE. Dat was nacht 4: ‘Kerst’ in Zataclan • Viktor Verhulst en Kobe Ilsen zetten Korenmarkt op stelten

GentHet eerste weekend van de Gentse Feesten zit erop. Met maar liefst 440.000 bezoekers in totaal kon er van een succes worden gesproken. Dinsdag worden extreme temperaturen voorspeld. Trefpunt onderneemt actie en zal tussen 12 en 16 uur niets organiseren. En waar juist in de Feestenzone vind je verkoeling? Mis niks van de Gentse Feesten in onze liveblog.