GENTSE FEESTEN LIVE. Biezebaaze sluit stadsfestival af op het Sint-Baafsplein

Piepjonge dieven breken in bij B&B Alix en gaan ervandoor met wagen van gast

In de nacht van woensdag op donderdag hebben drie jonge dieven ingebroken in B&B Alix. Ze doorzochten verschillende kamers en gingen er uiteindelijk vandoor met de wagen van één van de gasten. Die werd later in Brussel aangetroffen, met de drie verdachten nog in het voertuig. Zij zitten intussen in de cel.