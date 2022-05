Gentse Feesten krijgen herbruikbare 9000-beker: poging tot orde in de chaos, maar niet iedereen doet mee

Gent Al 9 ‘laatste rustplaat­sen’ ingenomen op natuurbe­graaf­plaats in Drongen: dubbel zoveel als verwacht

Sinds september heeft Gent een ‘natuurbegraafplaats’, waar mensen begraven kunnen worden in volle grond, zonder gedenkteken, in biologisch afbreekbare kisten, urnen of lijkwades. Al 9 keer werd die begraafplaats intussen gebruikt, en dat is dubbel zoveel als verwacht.

12 mei