Gentse Enes (25) is de sterkste man van Vlaanderen: “Ik zag iemand een vrachtvliegtuig voorttrekken, en ik was verkocht”

Mama stapt naar politie na het vinden van afscheids­brief: dochter wordt jarenlang misbruikt en afgeperst door ex-lief (23)

Ze moest seks met hem hebben, anders zou iedereen haar naaktfoto’s zien. Jarenlang misbruikte een nu 23-jarige man uit Gent zijn ex-vriendin. Hij verkrachtte haar, randde haar aan en perste geld af. Pas wanneer haar mama een zelfmoordbrief vond, kwam het misbruik aan het licht: “Betaal me 250 euro en ik zal alleen naar je borsten kijken. Betaal je me 200 euro, dan wil ik ze ook aanraken.” Woensdag deed de dame moedig haar verhaal aan de strafrechter. Een zitting die door merg en been ging.