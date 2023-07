Gentse duikers na twee jaar nog steeds in onzekerheid over gerechtelijk onderzoek na reddingsactie Pepinster met dodelijke afloop: “Wat als het verkeerd afloopt?”

Het is vandaag twee jaar geleden dat de streek rond Pepinster in de Provincie Luik getroffen werd door een noodlottige waterbom. Daarbij lieten 39 mensen het leven in de zondvloed van de Vesder. Ook drie geëvacueerde inwoners verdronken toen het reddingsbootje van de Gentse brandweer kapseisde.