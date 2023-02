Gentse dokwerkers krijgen hun kunstwerk: nog keuze uit twee locaties

GENT Opvallende beelden: Bernadette­wijk intussen driekwart gesloopt

In de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg stonden tot voor kort 190 woningen, maar die worden vervangen. Daarvoor moet de hele wijk onder de sloophamer, een proces dat deze zomer begon. Eerst werd het asbest eruit gehaald, kort nadien ging het eerste huis ook echt neer. Slechts enkele maanden later blijft er maar een fractie van de historische wijk meer over.

6 februari