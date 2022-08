Gentse cultuursector rouwt om overleden ‘kunstenambtenaar’ Patrick Delasorte (69): “Nooit vooringenomen, nooit cynisch of sarcastisch, maar altijd met een oprecht groot hart voor cultuur”

GentDe Gentse cultuursector is in diepe rouw na het onverwachte overlijden van Patrick Delasorte (69). Patrick zette zich jarenlang in als stadsambtenaar in voor de culturele subsidies in Gent. Hij was echter voor vele Gentse artiesten vooral een coach die ook een profetisch kennersoog had voor kwaliteit.